Ufficiale: De Sciglio dice addio alla Juve, c’è il Lione (Di lunedì 5 ottobre 2020) La Juventus chiude l’ennesima uscita a poche ore dal gong finale. Mattia De Sciglio ha salutato il club bianconero, è Ufficiale il passaggio al Lione. Questa la nota del club bianconero: “Dopo 3 anni, 62 presenze, 3 Scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa italiana vinti, è il momento dei saluti fra Mattia De Sciglio e la Juve. Il laterale, arrivato nell’estate 2017, proseguirà la sua carriera nelle fila dell’Olympique Lyonnais, dove giocherà in prestito la stagione appena iniziata.” Foto: twitter personale L'articolo Ufficiale: De Sciglio dice addio alla Juve, c’è il Lione proviene da Alfredo ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 5 ottobre 2020) Lantus chiude l’ennesima uscita a poche ore dal gong finale. Mattia Deha salutato il club bianconero, èil passaggio al. Questa la nota del club bianconero: “Dopo 3 anni, 62 presenze, 3 Scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa italiana vinti, è il momento dei saluti fra Mattia Dee la. Il laterale, arrivato nell’estate 2017, proseguirà la sua carriera nelle fila dell’Olympique Lyonnais, dove giocherà in prestito la stagione appena iniziata.” Foto: twitter personale L'articolo: De, c’è ilproviene da Alfredo ...

