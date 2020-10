Test anti-covid e autoisolamento per i consiglieri Pd in Campidoglio

Leggi su dire

(Di lunedì 5 ottobre 2020) ROMA – Giro di test anti-Covid oggi per i consiglieri del Pd in Campidoglio dopo la notizia della positività del collega di Fdi, Francesco Figliomeni. Tutti i dem si sono posti in autoisolamento per precauzione in attesa dei risultati. “A seguito dell’annuncio del collega Figliomeni, a cui rinnoviamo gli auguri di pronta guarigione, abbiamo deciso di attivare immediatamente le dovute precauzioni e di fare oggi il test per Covid-19. Siamo convinti che in tutti debba prevalere il rispetto e il senso di responsabilità per colleghi, dipendenti, e per i tanti elettori e rappresentanti delle categorie che ogni giorno incontriamo”, scrivono i consiglieri capitolini del Pd. Il Campidoglio, sottolineano, “ha deciso di procedere con il protocollo standard e di lasciare alla valutazione dei singoli e dei medici di base la decisione di sottoporsi al test. Crediamo che serva fare di più ed assicurarsi che tutti i consiglieri facciano il test”. “Vogliamo ringraziare il collega per il senso di responsabilità che ha dimostrato, mettendosi in isolamento fiduciario. La tutela dei cittadini è la nostra priorità e come gruppo faremo di tutto per garantirla al di là dei protocolli standard. Auspichiamo che in tanti si dotino presto dell’app Immuni e in attesa dei risultati dei nostri rispettivi tamponi, ci poniamo in autoisolamento”, concludono i dem.AULA GIULIO CESARE E UFFICI TRITONE OFF LIMITS PER SANIFICAZIONE