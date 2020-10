Shot In The Dark è il nuovo singolo degli AC/DC da Power Up: la data d’uscita (Di lunedì 5 ottobre 2020) L’ufficialità è arrivata: il nuovo singolo degli AC/DC è Shot In The Dark e sarà il primo estratto da Power Up. L’attesissimo nuovo disco della band australiana non ha ancora una data d’uscita, ma il solo annuncio è stato sufficiente per scatenare l’hype dei fan. Gli AC/DC sono fermi discograficamente a Rock Or Bust (2014) e i problemi d’udito del frontman Brian Johnson avevano segnato una battuta d’arresto durante il tour del 2016. Un anno prima, nel 2015, il batterista Phil Rudd era stato cacciato dalla band, ma nel 2018 è rientrato negli AC/DC. Ora è tutto pronto: il nuovo singolo degli AC/DC arriverà ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 5 ottobre 2020) L’ufficialità è arrivata: ilAC/DC èIn Thee sarà il primo estratto daUp. L’attesissimodisco della band australiana non ha ancora unad’uscita, ma il solo annuncio è stato sufficiente per scatenare l’hype dei fan. Gli AC/DC sono fermi discograficamente a Rock Or Bust (2014) e i problemi d’udito del frontman Brian Johnson avevano segnato una battuta d’arresto durante il tour del 2016. Un anno prima, nel 2015, il batterista Phil Rudd era stato cacciato dalla band, ma nel 2018 è rientrato negli AC/DC. Ora è tutto pronto: ilAC/DC arriverà ...

