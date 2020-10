Salento | sbarco di migranti Soccorsi a Torre Pali

Leggi su noinotizie

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Un nuovosulle coste salentine: questa mattina, infatti, un gruppo diè approdato al largo di, marina di Salve, a bordo di un natante. Isono stati intercettati alle prime luci dell’alba dai mezzi della Guardia di Finanza: i militari delle Fiamme Gialle hanno raggiunto l’imbarcazione per condurla in sicurezza a riva. A bordo un gruppo di circa cinquanta, di varie nazionalità: tra loro anche donne e nuclei familiari. Il gruppo è stato fatto sbarcare per ricevere i necessari: sul posto i sanitari del 118 e i volontari della Croce Rossa, che stanno mettendo in atto tutte le misure sanitarie per la prevenzione della diffusione del Coronavirus. Maggiori dettagli nelle prossime ore. ...