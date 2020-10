Minecraft Dungeons sta per ricevere il cross-play e il DLC Howling Peaks

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Dopo il lancio di maggio,di Mojang ha visto l'uscita di due pacchetti DLC a pagamento, ovvero Jungle Awakens e Creeping Winter. Tuttavia, sono in arrivo ancora più contenuti e funzionalità. Lo sviluppatore ha confermato che iltra Xbox One, PS4, Nintendo Switch e giocatori PC sarà lanciato a novembre.A dicembre arriverà un altro DLC intitolato. Insieme a nuovi ambienti montuosi, i giocatori possono aspettarsi nuovi nemici, nuovi equipaggiamenti e altro ancora. Nelle notizia correlate a, abbiamo appreso che il nuovo update Caves & Cliffs espanderà il cubico mondo del gioco nell'estate del 2021.Leggi altro...

gamescore_it : Minecraft Dungeons, ecco le novità annunciate durante il MineCon 2020! - - GamingToday4 : Minecraft Dungeons: arriva un nuovo update - IGNitalia : Ancora novità per Minecraft Dungeons: sono stati presentati, infatti, il nuovo DLC ed è stato annunciato l'arrivo d… - zazoomblog : Minecraft Dungeons: annunciato il periodo del cross-play e del nuovo DLC - #Minecraft #Dungeons: #annunciato… - tuttoteKit : Minecraft Dungeons: annunciato il periodo del cross-play e del nuovo DLC #MinecraftDungeons #Mojang #NintendoSwitch… -

Ultime Notizie dalla rete : Minecraft Dungeons

Dopo il lancio di maggio, Minecraft Dungeons di Mojang ha visto l'uscita di due pacchetti DLC a pagamento, ovvero Jungle Awakens e Creeping Winter. Tuttavia, sono in arrivo ancora più contenuti e ...Crash Bandicoot 4: It's About Time è uno dei titoli di maggior successo della scorsa settimana, almeno secondo le classifiche britanniche.