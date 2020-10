Maltempo, sesto cadavere trovato in mare in Liguria. Crolla un campanile in Piemonte (Di lunedì 5 ottobre 2020) Un sesto cadavere è stato avvistato in mare davanti a Borgo Primo, a Imperia, dopo l’ondata di Maltempo che ha devastato la val Roya. Si tratta del corpo di una donna, sul posto è presente la guardia costiera. Intanto il presidente della Liguria Giovanni Toti, ospite ad Agorà su Rai Tre, ha confermato di aver chiesto lo stato di calamità e aggiunto: “Mi auguro, ho sentito diversi ministri in queste ore, che già nel Consiglio dei ministri di questa sera alle 21 venga ovviamente approvato”. Nell’Alessandrino, in Piemonte, è Crollato il campanile di una chiesa (LE PREVISIONI). Leggi su tg24.sky (Di lunedì 5 ottobre 2020) Unè stato avvistato indavanti a Borgo Primo, a Imperia, dopo l’ondata diche ha devastato la val Roya. Si tratta del corpo di una donna, sul posto è presente la guardia costiera. Intanto il presidente dellaGiovanni Toti, ospite ad Agorà su Rai Tre, ha confermato di aver chiesto lo stato di calamità e aggiunto: “Mi auguro, ho sentito diversi ministri in queste ore, che già nel Consiglio dei ministri di questa sera alle 21 venga ovviamente approvato”. Nell’Alessandrino, in, èto ildi una chiesa (LE PREVISIONI).

occhio_notizie : #maltempo in #Liguria: avvistato il sesto cadavere - CorriereQ : Maltempo: sesto cadavere avvistato in Liguria. Gualtieri: “Investimenti sul dissesto idrogeologico” - tusciaweb : Maltempo in Ligura, avvistato cadavere in mare: è il sesto in poche ore Imperia - Il bilancio dell'ondata di malte… - interrisnews : Rinvenuto il corpo di un'altra #vittima del #maltempo in #Liguria, è la sesta da sabato ?? - CiaoKarol : Emergenza maltempo: sesto cadavere avvistato in Liguria: Maltempo in Liguria: avvistato cadavere di una donna Si ag… -