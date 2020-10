Maestra d’asilo litiga con una collega e si vendica avvelenando i bambini della sua classe (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ieri una Maestra d’asilo di Jiazou, nella Cina centro-orientale, è stata condannata a morte per aver avvelenato 25 bambini: uno di questi è deceduto a gennaio di quest’anno. Il caso: una Maestra “spregevole e malvagia” È successo il 27 marzo dell’anno scorso. La Maestra Wang Yun, dopo un litigio con una collega sulla gestione degli alunni, ha avvelenato la classe dell’altra insegnante, cercando di fare ricadere la colpa su di lei. Avrebbe utilizzato il nitrato di sodio, mettendolo nella colazione dei bambini. Una sostanza innocua, generalmente utilizzata come conservante, ma che in grandi dosi può portare anche alla morte. A quanto pare la Maestra aveva già utilizzato lo ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ieri unad’asilo di Jiazou, nella Cina centro-orientale, è stata condannata a morte per aver avvelenato 25: uno di questi è deceduto a gennaio di quest’anno. Il caso: una“spregevole e malvagia” È successo il 27 marzo dell’anno scorso. LaWang Yun, dopo un litigio con unasulla gestione degli alunni, ha avvelenato ladell’altra insegnante, cercando di fare ricadere la colpa su di lei. Avrebbe utilizzato il nitrato di sodio, mettendolo nella colazione dei. Una sostanza innocua, generalmente utilizzata come conservante, ma che in grandi dosi può portare anche alla morte. A quanto pare laaveva già utilizzato lo ...

