Lazio-Inter, Immobile e Sensi espulsi: quante giornate di squalifica rischiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) Uno a uno, pareggio e tante polemiche all’Olimpico tra Lazio e Inter. Nel corso dei novanta minuti alle due squadre sono saltati i nervi più volte e a farne le spese sono stati Ciro Immobile e Stefano Sensi, espulsi per un gesto giudicato violento nei confronti di Arturo Vidal e Patric. Una manata indirizzata al volto del cileno e dello spagnolo punita duramente dal direttore di gara per l’intenzione più che per le conseguenze: più netta (ma comunque di lieve entità) quella del biancoceleste che potrebbe rischiare fino a tre giornate, qualora il gesto dell’attaccante sia ricondotto nella fattispecie della condotta violenta ai Sensi dell’articolo 38 del codice di giustizia sportiva. Alla fine però, ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 ottobre 2020) Uno a uno, pareggio e tante polemiche all’Olimpico tra. Nel corso dei novanta minuti alle due squadre sono saltati i nervi più volte e a farne le spese sono stati Ciroe Stefanoper un gesto giudicato violento nei confronti di Arturo Vidal e Patric. Una manata indirizzata al volto del cileno e dello spagnolo punita duramente dal direttore di gara per l’intenzione più che per le conseguenze: più netta (ma comunque di lieve entità) quella del biancoceleste che potrebbe rischiare fino a tre, qualora il gesto dell’attaccante sia ricondotto nella fattispecie della condotta violenta aidell’articolo 38 del codice di giustizia sportiva. Alla fine però, ...

