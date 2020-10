“La moda gioiosa di un giapponese napoletano”, Marras ricorda Kenzo (Di lunedì 5 ottobre 2020) AGI - Antonio Marras, direttore creativo dell'etichetta Kenzo dal 2003 al 2011, e il designer giapponese Kenzo Takada, morto ieri a Parigi per coronavirus, condividono la simpatia, la curiosità per il mondo; e un bagno in piscina in mutande alle tre del mattino al matrimonio di un'amica in comune. Otto anni di direzione creativa che Marras vive “pericolosamente” a Parigi, fatti di incontri favolosi, il primo dei quali con Kenzo. Memorabile l'inaugurazione del negozio a Place de Victoires, per i quarant'anni della maison, che Marras aveva rivoluzionato, trasformando la piazza in giardino. Per Marras, Kenzo è un grande precursore, il più occidentale dei giapponesi, racconta dopo aver calmato un po' ... Leggi su agi (Di lunedì 5 ottobre 2020) AGI - Antonio, direttore creativo dell'etichettadal 2003 al 2011, e il designerTakada, morto ieri a Parigi per coronavirus, condividono la simpatia, la curiosità per il mondo; e un bagno in piscina in mutande alle tre del mattino al matrimonio di un'amica in comune. Otto anni di direzione creativa chevive “pericolosamente” a Parigi, fatti di incontri favolosi, il primo dei quali con. Memorabile l'inaugurazione del negozio a Place de Victoires, per i quarant'anni della maison, cheaveva rivoluzionato, trasformando la piazza in giardino. Perè un grande precursore, il più occidentale dei giapponesi, racconta dopo aver calmato un po' ...

msKOSTNER : ICENONICE è la mia prima collezione di moda. Un sogno che diventa realtà con capi eco-chic pensati per coniugare il… - UlisseRai1 : Un’icona della moda internazionale. Amata da tutti per la sua capacità d’empatia, era impegnata in battaglie diffic… - SalernoSal : Grazie davvero a Giorgio Armani @armani di aver scelto @La7tv per presentare al mondo la sua collezione in televisi… - elisadalbosco : RT @DRepubblicait: Tanti auguri a Susan Sarandon: compie 74 anni la ragazza terribile di Hollywood. ''Ormai mi offrono solo ruoli da donna… - MLBLF : 'No vas a la moda' JAJSKSJS NO PUEDO -

Ultime Notizie dalla rete : “La moda Kenzo Takada morto per Coronavirus: lo stilista aveva 81 anni Corriere della Sera