Io ti Cercherò: tutti i personaggi (Di lunedì 5 ottobre 2020) Io ti Cercherò - Maya Sansa e Alessandro Gassmann L'indagine di Io ti Cercherò parte dal dolore di un padre, ma si espande, coinvolgendo molti personaggi ed ambienti diversi. A convincere Valerio (Alessandro Gassmann) del fatto che il figlio non si sia suicidato è Sara, Vicequestore di Polizia e sua fiamma del passato. Ad interpretarla Maya Sansa, attrice molto impegnata al cinema che torna alla fiction nostrana dopo le tre stagioni di Tutto può Succedere - nelle quali interpretava un'altra Sara – e il film tv I Ragazzi dello Zecchino d'Oro. Conosciamo il suo personaggio e tutti gli altri della nuova fiction di Rai 1. Io ti Cercherò: personaggi ed interpreti Valerio Frediani (Alessandro Gassmann) Ex poliziotto, Valerio è il padre di Ettore. Espulso due ...

