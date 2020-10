Il virologo Pistello difende i test scelti dalla Regione: "Più affidabili dei salivari, la velocità non è l'unico criterio" (Di lunedì 5 ottobre 2020) Per Francesco Menichetti, primario di Malattie infettive di Pisa, e Fabio Voller, coordinatore dell’Agenzia regionale di sanità, i test rapidi scelti della Regione sarebbero troppo lenti per far fronte al fabbisogno di tamponi. Ma il direttore del laboratorio di microbiologia e virologia di Cisanello replica ai colleghi: "Col test rapidissimo troppi falsi negativi, si rischia di mandare in giro gente infetta" Leggi su iltirreno.gelocal (Di lunedì 5 ottobre 2020) Per Francesco Menichetti, primario di Malattie infettive di Pisa, e Fabio Voller, coordinatore dell’Agenzia regionale di sanità, irapididellasarebbero troppo lenti per far fronte al fabbisogno di tamponi. Ma il direttore del laboratorio di microbiologia e virologia di Cisanello replica ai colleghi: "Colrapidissimo troppi falsi negativi, si rischia di mandare in giro gente infetta"

