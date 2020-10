Il Napoli non perderà a tavolino. Il calcio, però, chiede alle Asl di intromettersi più (Di lunedì 5 ottobre 2020) Le dichiarazioni di Gravina e Spadafora sembravano andare in un’unica direzione, quella della difesa del protocollo e dell’accusa al Napoli per la mancata presentazione alla partita con la Juventus. Questa, però, è solo la reazione superficiale a dichiarazioni rilasciate a caldo. Il ministro dello Sport e il presidente della Federcalcio hanno voluto lanciare un messaggio alle Asl: “non esercitate più deroghe che vanno in controtendenza rispetto al protocollo”. È un atto dovuto per provare a salvare il campionato. Il Napoli, però, è in una botte di ferro. Il presidente della Figc Gravina si è lasciato andare quando ha rilasciato la dichiarazione: «Chi ha sbagliato, pagherà». Nessuno pagherà. Di certo non pagherà il ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 5 ottobre 2020) Le dichiarazioni di Gravina e Spadafora sembravano andare in un’unica direzione, quella della difesa del protocollo e dell’accusa alper la mancata presentazione alla partita con la Juventus. Questa, però, è solo la reazione superficiale a dichiarazioni rilasciate a caldo. Il ministro dello Sport e il presidente della Federhanno voluto lanciare un messaggioAsl: “non esercitate più deroghe che vanno in controtendenza rispetto al protocollo”. È un atto dovuto per provare a salvare il campionato. Il, però, è in una botte di ferro. Il presidente della Figc Gravina si è lasciato andare quando ha rilasciato la dichiarazione: «Chi ha sbagliato, pagherà». Nessuno pagherà. Di certo non pagherà il ...

«Il mancato passaggio Dzeko alla Juventus? Non si è trovato accordo col Napoli con Milik e la Juve ha preso altro. Giocatore tranquillo? Non lo so, non lo sento da 10 giorni» ha commentato il ...

Juventus-Napoli, l'avv. Di Cintio: "Il problema riguarda coordinamento tra norme sportive e quelle governative"

Il #Napoli si sarebbe però attenuto alle disposizioni impartite dall'Asl e dalle autorità sanitarie regionali, che hanno imposto alla squadra l'obbligo di non allontanarsi dal domicilio. E' compito ...

