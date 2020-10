Il marito si nasconde in bagno per non guardare i figli: la vendetta di lei è atroce (Di lunedì 5 ottobre 2020) Una storia di coppia a dir poco buffa. Ammettiamolo, quando bisogna badare alla famiglia, lavorare e portare avanti una casa il tempo per se stessi è davvero poco; se però si è in due le cose possono essere più semplici. La notizia che andiamo a riportare è quella di un marito che fugge dalle proprie responsabilità e la moglie per vendetta fa una cosa assurda… Lui va in bagno, lei gli… I bambini urlano, il caos in casa è davvero troppo. Allora, il papà decide di chiudersi in bagno con lo smartphone. Questa storia è stata raccontata dalla moglie su Reddit. La donna racconta di essere madre di due gemelli e di non ricevere dal marito un supporto: Io e mio marito siamo i genitori di due gemelli che hanno meno ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 5 ottobre 2020) Una storia di coppia a dir poco buffa. Ammettiamolo, quando bisogna badare alla famiglia, lavorare e portare avanti una casa il tempo per se stessi è davvero poco; se però si è in due le cose possono essere più semplici. La notizia che andiamo a riportare è quella di unche fugge dalle proprie responsabilità e la moglie perfa una cosa assurda… Lui va in, lei gli… I bambini urlano, il caos in casa è davvero troppo. Allora, il papà decide di chiudersi incon lo smartphone. Questa storia è stata raccontata dalla moglie su Reddit. La donna racconta di essere madre di due gemelli e di non ricevere dalun supporto: Io e miosiamo i genitori di due gemelli che hanno meno ...

Advertising

LauraBini11 : #LAllieva3 Ah ma allora la Suprema ce l'ha un lato fragile...?? Chissà cosa nasconde...???? Un marito?? Un figlio??? Un ex?? - rosesemplici : 'Amica' pulp si nasconde da me per giocare con le sue sostanze. Rimette sulla mia poltrona. Racconta al marito che… - eugeniogaltieri : E si dice che quando rincasa il marito si nasconde - PizUmbi : @Rinaldi_euro @borghi_claudio @AlbertoBagnai @LegaSalvini Donna (marocchina ) bruciata viva dal marito(marocchino)… - manusnella : @crispaol L’intenzione perché sono donna? Se fosse stato mio marito? Io conto meno? Per favore. L’intenzione nascon… -

Ultime Notizie dalla rete : marito nasconde Marito geloso, segue la moglie e si nasconde nel bagagliaio ma quando... Velvet Gossip Il marito si nasconde in bagno per non guardare i figli: la vendetta di lei è atroce

La notizia che andiamo a riportare è quella di un marito che fugge dalle proprie responsabilità e la moglie per vendetta fa una cosa assurda… I bambini urlano, il caos in casa è davvero troppo.

Impostazioni dei sottotitoli

Regia di Yuval Adler. Un film con Noomi Rapace, Joel Kinnaman, Chris Messina, Amy Seimetz, Jeff Pope (I). Da giovedì 15 ottobre al cinema.

La notizia che andiamo a riportare è quella di un marito che fugge dalle proprie responsabilità e la moglie per vendetta fa una cosa assurda… I bambini urlano, il caos in casa è davvero troppo.Regia di Yuval Adler. Un film con Noomi Rapace, Joel Kinnaman, Chris Messina, Amy Seimetz, Jeff Pope (I). Da giovedì 15 ottobre al cinema.