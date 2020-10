Grande Fratello Vip: Briatore scrive una lettera alla Gregoraci (Di lunedì 5 ottobre 2020) All’interno della casa del Grande Fratello Vip i riflettori, si può dire, non sono puntate solamente su Adua Del Vesco, indiscussa protagonista per tutto quello che sta venendo a galla non solo sul suo passato, sul quale aleggia l’ombra di una presunta setta, ma anche per tutto quello da lei dichiarato sull’ex compagno e ora coinquilino Massimiliano Morra. A spartirsi con lei i riflettori della casa c’è Elisabetta Gregoraci, l’ex Lady Briatore che proprio questa sera, nel corso della sesta puntata, riceverà una lettera dall’ex marito. Gregoraci – Briatore: l’ex marito scrive una lettera Continua il battibecco a distanza tra Elisabetta ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 5 ottobre 2020) All’interno della casa delVip i riflettori, si può dire, non sono puntate solamente su Adua Del Vesco, indiscussa protagonista per tutto quello che sta venendo a gnon solo sul suo passato, sul quale aleggia l’ombra di una presunta setta, ma anche per tutto quello da lei dichiarato sull’ex compagno e ora coinquilino Massimiliano Morra. A spartirsi con lei i riflettori della casa c’è Elisabetta, l’ex Ladyche proprio questa sera, nel corso della sesta puntata, riceverà unadall’ex marito.: l’ex maritounaContinua il battibecco a distanza tra Elisabetta ...

