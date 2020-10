Gomorra 3: Sangue blu e la scena dell'occhio, il making of (Di lunedì 5 ottobre 2020) In Gomorra 3, Enzo Villa, detto Sangue blu rischia di perdere un occhio durante uno scontro a fuoco: scopriamo il make up e il making of dietro questa scena della serie. In una scena di Gomorra 3, dopo un agguato andato male, Sangue blu rischia di perdere un occhio. Ecco il video del making of del trucco che deve il suo realismo alla bravura del truccatore key della serie Giulio Pezza. Il video mostra la creazione di un personaggio che, come dice la didascalia che lo accompagna, una volta aveva la faccia del bravo ragazzo poi è arrivato il makeup, il costume e il parrucchiere è all'improvviso è nato Enzo Sangu eblu. Nelle prime immagini del making ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 5 ottobre 2020) In3, Enzo Villa, dettoblu rischia di perdere undurante uno scontro a fuoco: scopriamo il make up e ilof dietro questaa serie. In unadi3, dopo un agguato andato male,blu rischia di perdere un. Ecco il video delof del trucco che deve il suo realismo alla bravura del truccatore keya serie Giulio Pezza. Il video mostra la creazione di un personaggio che, come dice la didascalia che lo accompagna, una volta aveva la faccia del bravo ragazzo poi è arrivato il makeup, il costume e il parrucchiere è all'improvviso è nato Enzo Sangu eblu. Nelle prime immagini del...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Gomorra 3: Sangue blu e la scena dell'occhio, il making of - calmille_ : RT @IlContiAndrea: Nella quinta e ultima stagione di #Gomorra il ritorno in scena di Marco D’Amore nei panni di Ciro l’Immortale, di nuovo… - monicamondini : Ma Sangue Blu di #gomorra è ragnar di logbrock? #viteallimite - PriscillaMsr : RT @IlContiAndrea: Nella quinta e ultima stagione di #Gomorra il ritorno in scena di Marco D’Amore nei panni di Ciro l’Immortale, di nuovo… - Fra_VFC : RT @IlContiAndrea: Nella quinta e ultima stagione di #Gomorra il ritorno in scena di Marco D’Amore nei panni di Ciro l’Immortale, di nuovo… -

Ultime Notizie dalla rete : Gomorra Sangue Gomorra 3: Sangue blu e la scena dell'occhio, il making of Movieplayer.it Gomorra 3: Sangue blu e la scena dell'occhio, il making of

In Gomorra 3, Enzo Villa, detto Sangue blu rischia di perdere un occhio durante uno scontro a fuoco: scopriamo il make up e il making of dietro questa scena della serie. In una scena di Gomorra 3, dop ...

Gomorra – La Serie 3, anticipazioni puntate in onda il 5 ottobre su Tv8

Gomorra La serie 3 in onda su Tv8 quando stasera anticipazioni lunedì 5 ottobre. Trama puntate in onda. In streaming, quando le repliche.

In Gomorra 3, Enzo Villa, detto Sangue blu rischia di perdere un occhio durante uno scontro a fuoco: scopriamo il make up e il making of dietro questa scena della serie. In una scena di Gomorra 3, dop ...Gomorra La serie 3 in onda su Tv8 quando stasera anticipazioni lunedì 5 ottobre. Trama puntate in onda. In streaming, quando le repliche.