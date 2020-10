Giro d'Italia 2020, Nibali: "Questa tappa mi ha dato serenità, ma la corsa è ancora lunga" (Di lunedì 5 ottobre 2020) La fatica dipinta sul volto una volta superata la linea del traguardo, ma che fa da contraltare a un senso di grande consapevolezza: quella di aver cominciato ad allungare le proprie mani su questo ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) La fatica dipinta sul volto una volta superata la linea del traguardo, ma che fa da contraltare a un senso di grande consapevolezza: quella di aver cominciato ad alre le proprie mani su questo ...

giroditalia : ?? The last km effort of @Jonatha61330275 at the top of the Etna Climb at Giro d’Italia 2020, Stage 3! ?? L'ultimo c… - matteosalvinimi : #Salvini: mollare 7 poltrone è un inedito in Italia? Probabilmente sì. Ma il precedente governo non andava più avan… - giroditalia : ????? Stage 2, Alcamo > Agrigento ?? Maglia Rosa @EnelGroupIT: @GannaFilippo ???? ?? Maglia Ciclamino… - toyota_italia : Un viaggio incredibile, una gara entusiasmante! @levantecanta e @VioBebe si sono sfidate per la prima tappa della… - elmonoenbici : RT @giroditalia: Stage 3 | Tappa 3 #Giro d’Italia 2020 Classifications! ?? Mode on. ??Maglia Rosa @EnelGroupIT #Giro -