Giorgia Palmas | la gioia esplode a casa | il cambiamento entusiasma

Leggi su chenews

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Emozione,ed entusiasmo per la splendidadopo la nascita di Mia: condivide con tutti i fan un momento magico su Instagram(fonte foto: Instagram, @gio82)Continua ad emozionare e ad appassionare i tanti fan e follower affezionati,, all’apice della felicità dopo la nascita della splendida Mia: su Instagram arriva la sorpresa per il folto e nutrito pubblico, con alcune immagini che colpiscono l’attenzione e la curiosità. Una felicità che giustamente e comprensibilmente è esplosa intra lae Filippo Magnini, uniti da un amore forte e solidi che in questo periodo ha dato alla luce alla loro ...