GF Vip, Del Vesco e Morra: storia creata a tavolino (Di lunedì 5 ottobre 2020) C’era davvero un “sistema” che ha organizzato finte relazioni tra Adua Del Vesco, Gabriel Garho e Massimiliano Morra? Ne ha parlato Enrico Lucherini a Live non è la d’Urso. E Albero Tarallo ammette: storia creata a tavolino tra i due vipponi. Tra Adua Del Vesco e Massimiliano Mai visto un bacio. Parola di Enrico Lucherini, storico addetto stampa ed ex capo ufficio stampa della Ares Film, casa diArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 5 ottobre 2020) C’era davvero un “sistema” che ha organizzato finte relazioni tra Adua Del, Gabriel Garho e Massimiliano? Ne ha parlato Enrico Lucherini a Live non è la d’Urso. E Albero Tarallo ammette:tra i due vipponi. Tra Adua Dele Massimiliano Mai visto un bacio. Parola di Enrico Lucherini, storico addetto stampa ed ex capo ufficio stampa della Ares Film, casa diArticolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

CaleffiLinda : RT @rodcostakiwi: #Trump sta già scorrazzando 'quasi dimesso' ennesima riprova che i nostri media non valgono niente,anzi sono mezzi di'dis… - AlTuna60835375 : RT @rodcostakiwi: #Trump sta già scorrazzando 'quasi dimesso' ennesima riprova che i nostri media non valgono niente,anzi sono mezzi di'dis… - massimo_porro : RT @rodcostakiwi: #Trump sta già scorrazzando 'quasi dimesso' ennesima riprova che i nostri media non valgono niente,anzi sono mezzi di'dis… - improtaf : RT @rodcostakiwi: #Trump sta già scorrazzando 'quasi dimesso' ennesima riprova che i nostri media non valgono niente,anzi sono mezzi di'dis… - jabbaTM : RT @rodcostakiwi: #Trump sta già scorrazzando 'quasi dimesso' ennesima riprova che i nostri media non valgono niente,anzi sono mezzi di'dis… -