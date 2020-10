Ezio Greggio attacca Mediaset | “Sono vergognosi | puntano sui reality”

Leggi su sportface

(Di lunedì 5 ottobre 2020)i vertici disenza mezzi termini. Il noto conduttore e attore comico se l’è presa con l’azienda per la quale lavora da ormai oltre trent’anni per via della scelta di puntare principalmente sui reality show e non su prodotti di livello migliore basati su una televisione di vecchio corso: “Amo la tv rispettosa, fatta con autori, conduttori e professionalità. Detesto i reality e lo schiacciamento al ribasso che sta facendonon mi piace assolutamente. Credo sia una roba vergognosa e continuerò a dirlo, è una critica costruttiva verso un’azienda a cui voglio molto bene”.