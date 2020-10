Elisabetta Grecoraci: Le Rivelazioni Scottanti dell’Ex Manager! (Di lunedì 5 ottobre 2020) Elisabetta Gregoraci, fuori dalla casa del Grande Fratello Vip ha rilasciato alcune dichiarazioni destinate a far discutere. Tutto è cominciato dalle confessioni della showgirl sul suo matrimonio con “Mr Billionaire” . Ella ha raccontato di essersi sentita troppo spesso sola e di aver fatto moltissimi sacrifici. Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore: le parole dell’ex manager Elisabetta Gregoraci è una delle concorrenti vip più importanti della quinta edizione del Grande Fratello Vip. La sua fama è dovuta al suo passato sentimentale con Flavio Briatore. All’interno della casa la showgirl calabrese ha cominciato a parlare della sua vita privata raccontando anche del lungo matrimonio con l’imprenditore. Un matrimonio sereno, ma che tuttavia nascondeva parecchi scheletri ... Leggi su gossipnews.tv (Di lunedì 5 ottobre 2020)Gregoraci, fuori dalla casa del Grande Fratello Vip ha rilasciato alcune dichiarazioni destinate a far discutere. Tutto è cominciato dalle confessioni della showgirl sul suo matrimonio con “Mr Billionaire” . Ella ha raccontato di essersi sentita troppo spesso sola e di aver fatto moltissimi sacrifici.Gregoraci e Flavio Briatore: le parole dell’ex managerGregoraci è una delle concorrenti vip più importanti della quinta edizione del Grande Fratello Vip. La sua fama è dovuta al suo passato sentimentale con Flavio Briatore. All’interno della casa la showgirl calabrese ha cominciato a parlare della sua vita privata raccontando anche del lungo matrimonio con l’imprenditore. Un matrimonio sereno, ma che tuttavia nascondeva parecchi scheletri ...

