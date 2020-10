Coronavirus, numeri in calo ma con oltre 32mila tamponi in meno di ieri (Di lunedì 5 ottobre 2020) Sono in totale 2.257 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia. I morti, invece, sono stati 20. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute sull'emergenza Coronavirus in Italia. Per quanto riguarda, invece, i dimessi e i guariti hanno raggiunto quota 232.681, cioè 767 più di ieri. I ricoverati con sintomi, invece, sono stati in totale 3.487, 200 in più rispetto alla giornata di ieri. In terapia intensiva sono in totale 323 malati, venti in più rispetto a ieri.E ancora. Le persone in isolamento domiciliare hanno raggiunto il numero di 55.093 rispetto ai 53.839 registrati 24 ore fa. Per quanto riguarda i tamponi effettuati, c'è stato un incremento di 60.241 rispetto a ieri. Ed è sempre boom di casi ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 5 ottobre 2020) Sono in totale 2.257 i nuovi casi diregistrati in Italia. I morti, invece, sono stati 20. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute sull'emergenzain Italia. Per quanto riguarda, invece, i dimessi e i guariti hanno raggiunto quota 232.681, cioè 767 più di. I ricoverati con sintomi, invece, sono stati in totale 3.487, 200 in più rispetto alla giornata di. In terapia intensiva sono in totale 323 malati, venti in più rispetto a.E ancora. Le persone in isolamento domiciliare hanno raggiunto il numero di 55.093 rispetto ai 53.839 registrati 24 ore fa. Per quanto riguarda ieffettuati, c'è stato un incremento di 60.241 rispetto a. Ed è sempre boom di casi ...

