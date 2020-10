Coronavirus nelle scuole: in quarantena una classe del Pascal di Pomezia e due istituti di Anzio e Nettuno (Di lunedì 5 ottobre 2020) Continuano ad aumentare i casi di Coronavirus nelle scuole del litorale romano. Tra gli studenti in quarantena ci sarebbero anche dei ragazzi del Pascal di Pomezia. I ragazzi di una delle prime del Liceo Scientifico di Pomezia, infatti, sono stati messi in quarantena a causa di un presunto caso positivo. Ma la situazione è la stessa anche negli altri istituti scolastici del litorale. Ad Anzio, a partire da oggi, la scuola elementare Acqua del Turco è stata chiusa. Insegnati e studenti sono in isolamento perché uno degli alunni è risultato positivo. In quarantena anche una classe composta da 17 bambini e 8 insegnanti della scuola elementare Angelo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 5 ottobre 2020) Continuano ad aumentare i casi didel litorale romano. Tra gli studenti inci sarebbero anche dei ragazzi deldi. I ragazzi di una delle prime del Liceo Scientifico di, infatti, sono stati messi ina causa di un presunto caso positivo. Ma la situazione è la stessa anche negli altriscolastici del litorale. Ad, a partire da oggi, la scuola elementare Acqua del Turco è stata chiusa. Insegnati e studenti sono in isolamento perché uno degli alunni è risultato positivo. Inanche unacomposta da 17 bambini e 8 insegnanti della scuola elementare Angelo ...

