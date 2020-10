(Di lunedì 5 ottobre 2020)sucon, poi le. I fatti che hanno sconvolto il Giappone risalgono al 2017. Takahiro Shiraishi è stato soprannominato il “killer di” e rischia ora la pena di morte. L’uomo soprannominato il “killer di”, che secondo l’accusa ha ucciso e smembrato nove persone che aveva contattato tramite il social, si è dichiarato colpevole in apertura del processo a Tokyo. Takahiro Shiraishi, 29 anni, è accusato di aver conservato nel congelatore i corpi di sei delle sue vittime e non ha contestato l’accusa di aver ucciso nove persone. La mattina di Halloween del 2017, la polizia scoprì una casa degli orrori ...

Advertising

Tuttogiappone : Contattava su Twitter donne con tendenze suicide, poi le uccideva e smembrava: 29enne confessa - JGiuls_ : RT @VinceJfc: Se il Napoli fosse stato limpido e sincero, contattava la lega chiedendo se potesse comunque disputare la partita, la lega gl… - VinceJfc : Se il Napoli fosse stato limpido e sincero, contattava la lega chiedendo se potesse comunque disputare la partita,… - _Bixbite : Mi ricorda un episodio di Criminal minds Contattava su Twitter donne con tendenze suicide, poi le uccideva e smemb… - steocossavella : RT @geroz_: ???? Contattava su Twitter donne con tendenze suicide, poi le uccideva e smembrava: 29enne confessa | L'HuffPost -

Ultime Notizie dalla rete : Contattava Twitter

L'HuffPost

La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, è risultata negativa al Covid dopo essersi autoisolata per contatti con una persona positiva. Il portavoce dell'Esecutivo comunitario Eric Mam ...La Twitter-mania ha contagiato un po´ tutti. Per alcuni è una finestra sul mondo, per altri strumento di aggiornamento, per altri ancora divertente vezzo serio o semi-serio. Per CDS è soprattutto uno ...