Chi è Luigi Fedele, l’attore che interpreta Ettore in Io ti cercherò (Di lunedì 5 ottobre 2020) Chi è Luigi Fedele, l’attore che interpreta Ettore in Io ti cercherò Nel cast di Io ti cercherò c’è anche Luigi Fedele, il giovane attore interpreta Ettore, il figlio di Valerio che muore in circostanze misteriose. Amante della vita, tempo prima aveva deciso di voler fare qualcosa di buono per gli altri: da qui la frequentazione di un centro sociale dove organizzava attività di volontariato e, soprattutto, la decisione di andare a Lampedusa per dare una mano ai migranti sbarcati. Ma chi è esattamente Luigi Fedele? Toscano, classe 1998, Luigi Fedele si è fatto conoscere per il ruolo di Ferro nel film Piuma, regia di Roan ... Leggi su tpi (Di lunedì 5 ottobre 2020) Chi è, l’attore chein Io ti cercherò Nel cast di Io ti cercherò c’è anche, il giovane attore, il figlio di Valerio che muore in circostanze misteriose. Amante della vita, tempo prima aveva deciso di voler fare qualcosa di buono per gli altri: da qui la frequentazione di un centro sociale dove organizzava attività di volontariato e, soprattutto, la decisione di andare a Lampedusa per dare una mano ai migranti sbarcati. Ma chi è esattamente? Toscano, classe 1998,si è fatto conoscere per il ruolo di Ferro nel film Piuma, regia di Roan ...

Advertising

Sabina1956 : RT @nino_pitrone: #Casaleggio lancia la bomba: bordate a #DiMaio, #Grillo e ai poltronisti. #M5s allo scontro finale? Ma chi è #DavidCasale… - matteobordone : Scusa @adelphiedizioni ma io come Oscar Luigi non ci sto. Libro bello, bella la carta, tutto bene. Ma chela roba ch… - DonnaGlamour : Luigi Fedele, il giovane talento della fiction Io ti cercherò in 3 curiosità - alkaid_rt : RT @Sadachbia18: ' Chi sa che dicono di me ' Lasciale cantare ! ' le rispose Eufemia L' invidia da un canto , dall'altro gl'intrighi spez… - ScrivoArte : RT @Sadachbia18: ' Chi sa che dicono di me ' Lasciale cantare ! ' le rispose Eufemia L' invidia da un canto , dall'altro gl'intrighi spez… -