Alessandra Mussolini in ospedale: terribile caduta a Ballando con le Stelle (Di lunedì 5 ottobre 2020) Non c'è pace per il cast di Ballando con le Stelle. Questa volta la sfortuna ha colpito Alessandra Mussolini. Quest'anno sembrerebbe proprio non essere uno dei migliori per il cast di Ballando con le Stelle. Tra Coronavirus e operazioni, anche Alessandra Mussolini è stata vittima della sfortuna. Scopriamo insieme che cosa è successo alla donna …

Ballando con le Stelle, le pagelle: Rosalinda Celentano sorprendente (voto 8), Alessandra Mussolini pessimo... Corriere della Sera Alessandra Mussolini incidente, si è fatta male: la corsa in ospedale

Alessandra Mussolini si è fatta male durante le prove di Ballando Con Le Stelle: Il video di aggiornamento sulle condizioni di salute. Brutta disavventura per una delle concorrenti dell’edizione 2020 ...

Alessandra Mussolini cade durante le prove di danza di “Ballando con le stelle” e viene portata in una clinica romana, dove stanno valutando i danni riportati a seguito del brutto capitombolo. Alessan ...

