Agnelli duro: «Brutta immagine all’estero, siamo dei provinciali» – VIDEO (Di lunedì 5 ottobre 2020) Andrea Agnelli parla in conferenza stampa su Juventus-Napoli: ecco le parole del presidente bianconero sulla situazione Andrea Agnelli è intervenuto in conferenza stampa. Ecco le parole del presidente della Juventus sulla situazione relativa alla gara contro il Napoli. Queste alcune sue dichiarazioni. SOSPETTI – «Non ho mai sospetti. Il fatto che una squadra non raggiunga lo stadio per giocare una partita prevista non dà una bella immagine del nostro calcio. Noi siamo abituati a essere autoreferenziali e ci interessano solo i giudizi all’interno non preoccupandoci delle figure che facciamo all’esterno. Per poi riempirci la bocca di voler fare aumentare la nostra credibilità internazionale. Sono a supporto dell’idea di Dal Pino, ben ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Andreaparla in conferenza stampa su Juventus-Napoli: ecco le parole del presidente bianconero sulla situazione Andreaè intervenuto in conferenza stampa. Ecco le parole del presidente della Juventus sulla situazione relativa alla gara contro il Napoli. Queste alcune sue dichiarazioni. SOSPETTI – «Non ho mai sospetti. Il fatto che una squadra non raggiunga lo stadio per giocare una partita prevista non dà una belladel nostro calcio. Noiabituati a essere autoreferenziali e ci interessano solo i giudizi all’interno non preoccupandoci delle figure che facciamo all’esterno. Per poi riempirci la bocca di voler fare aumentare la nostra credibilità internazionale. Sono a supporto dell’idea di Dal Pino, ben ...

Andrea Agnelli è intervenuto in conferenza stampa. Ecco le parole del presidente della Juventus sulla situazione relativa alla gara contro il Napoli. Queste alcune sue dichiarazioni. SOSPETTI – «Non ...

Duro attacco di Andrea Agnelli: "É evidente che una squadra che non si presenta non dà una bella immagine del nostro calcio" ...

