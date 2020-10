Abortire in Umbria | la sfida alla sanità pubblica

(Di lunedì 5 ottobre 2020) L’ennesimorme dregione: solamente tre ospedali in tutto il territorio forniscono la pillola contraccettiva persanità. Una vera e propria lotta, impari, contro la sanità… Questo articoloin: lasanitàè statoto per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Abortire Umbria

Fanpage.it

L’ennesimo allarme dalla regione Umbria: solamente tre ospedali in tutto il territorio forniscono la pillola contraccettiva per abortire. Sfida alla sanità. Una vera e propria lotta, impari, contro la ...Continua in Umbria la protesta per la deliberazione emanata lo scorso 10 giugno dalla giunta della governatrice Tesei, con la quale è stato abolito ...