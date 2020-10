“Abbiamo trovato un piccolo teschio”. Choc sul caso della 12enne scomparsa (Di lunedì 5 ottobre 2020) Era il 19 luglio del 2018 quando scomparve di Iuschra Gazi. La 12enne bengalese affetta da autismo sparita dall’altopiano di Cariadeghe a Serle, in Valsabbia, nel bresciano, forse è stata ritrovata. Quel giorno la ragazzina era impegnata con altri compagni in una gita organizzata dalla Fondazione bresciana assistenza psicodisabili (Fobap). A un certo punto la 12enne si era allontanata e da quel momento non è stata più trovata, facendo presagire che sia finita in uno dei numerosi spazi sotterranei e anfratti che la zona presenta. Ora però il giallo si infittisce: un piccolo teschio è stato ritrovato nei boschi di Serle, in provincia di Brescia. E’ la stessa zona dove due anni fa si concentrarono le ricerche della piccola Iuschra. Saranno gli accertamenti ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 5 ottobre 2020) Era il 19 luglio del 2018 quando scomparve di Iuschra Gazi. Labengalese affetta da autismo sparita dall’altopiano di Cariadeghe a Serle, in Valsabbia, nel bresciano, forse è stata ritrovata. Quel giorno la ragazzina era impegnata con altri compagni in una gita organizzata dalla Fondazione bresciana assistenza psicodisabili (Fobap). A un certo punto lasi era allontanata e da quel momento non è stata più trovata, facendo presagire che sia finita in uno dei numerosi spazi sotterranei e anfratti che la zona presenta. Ora però il giallo si infittisce: unteschio è stato rinei boschi di Serle, in provincia di Brescia. E’ la stessa zona dove due anni fa si concentrarono le ricerchepiccola Iuschra. Saranno gli accertamenti ...

