Tentata rapina con conflitto a fuoco a Napoli | morto 17enne 

Leggi su agi

(Di domenica 4 ottobre 2020) È di une un ferito il bilancio di unae finita con una sparatoria tra malviventi e polizia a. Secondo quanto si è appreso, iltoreera un minorenne, aveva 17 anni ed era del quartiere di Forcella. Il fatto è accaduto alle 4.30 di stamane. In due hanno affiancato altri due ragazzi a piedi nella zona tra via Duomo e via Marina, probabilmente per portare via cellulari e denaro. In quel momento passavano degli agenti in borghese e ci sarebbe stato unin cui i poliziotti avrebbero risposto a spari deitori. Quello ferito è piantonato in ospedale.