Scontro a fuoco con la polizia: muore rapinatore di 17 anni Arrestato il complice: è figlio di Genny «a’ Carogna» Video (Di domenica 4 ottobre 2020) Nella notte agenti sono intervenuti per sventare una rapina ai danni tre giovani a bordo di un’auto Leggi su corriere (Di domenica 4 ottobre 2020) Nella notte agenti sono intervenuti per sventare una rapina ai dtre giovani a bordo di un’auto

