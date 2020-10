Renzi: ci vuole un uomo forte del Pd nel governo (Di domenica 4 ottobre 2020) "Conte non in discussione. Il tavolo per decidere che fare è un dovere morale verso il Paese. Decidere chi deve fare quelle cose, rafforzando eventualmente la squadra, è conseguenza, non premessa, del ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 4 ottobre 2020) "Conte non in discussione. Il tavolo per decidere che fare è un dovere morale verso il Paese. Decidere chi deve fare quelle cose, rafforzando eventualmente la squadra, è conseguenza, non premessa, del ...

Adnkronos : Renzi: 'Qualcuno di #Iv vuole tornare nel #Pd? Vada pure' - tizy2653 : @ksnt63 Ars oratoria e Renzi? Una barzelletta,o se si vuole un ossimoro. - Paroledipaola : RT @ItaliaVivaRoma1: Se qualcuno vuole tornare nel Pd, per garantirsi un seggio sicuro, gli dico vai pure. Perché se fa una scelta del gene… - TIZIANAPOESIA : RT @ItaliaVivaRoma1: Se qualcuno vuole tornare nel Pd, per garantirsi un seggio sicuro, gli dico vai pure. Perché se fa una scelta del gene… - GLapidem : RT @ItaliaVivaRoma1: Se qualcuno vuole tornare nel Pd, per garantirsi un seggio sicuro, gli dico vai pure. Perché se fa una scelta del gene… -