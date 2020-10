Ore 16.53 di un anno fa. Il ricordo degli agenti della Polizia Demenego e Rotta (Di domenica 4 ottobre 2020) Ore 16.53 di un anno fa. Alla stessa ora oggi il Questore Giuseppe Petronzi è sceso dal suo ufficio in strada, davanti alla Questura, in via Demenego e Rotta, e ha abbracciato virtualmente non soltanto Matteo e Pierluigi (ricorre oggi il primo anniversario della scomparsa dell’Assistente Matteo Demenego e dell’Agente Scelto Pierluigi Rotta, deceduti a Trieste il 4 ottobre 2019 all’interno della Questura), ma un’intera città. Alle 16.53 di oggi un minuto di raccoglimento dettato dalla sala operativa della Questura, un minuto di silenzio radio interrotto soltanto dalle sirene delle Volanti che hanno lasciato il parcheggio dopo aver omaggiato i “figli delle stelle”, non solo nostri, ma ... Leggi su udine20 (Di domenica 4 ottobre 2020) Ore 16.53 di unfa. Alla stessa ora oggi il Questore Giuseppe Petronzi è sceso dal suo ufficio in strada, davanti alla Questura, in via, e ha abbracciato virtualmente non soltanto Matteo e Pierluigi (ricorre oggi il primo anniversarioscomparsa dell’Assistente Matteoe dell’Agente Scelto Pierluigi, deceduti a Trieste il 4 ottobre 2019 all’internoQuestura), ma un’intera città. Alle 16.53 di oggi un minuto di raccoglimento dettato dalla sala operativaQuestura, un minuto di silenzio radio interrotto soltanto dalle sirene delle Volanti che hlasciato il parcheggio dopo aver omaggiato i “figli delle stelle”, non solo nostri, ma ...

emenietti : trump quest'anno ha pubblicato in media 30 tweet al giorno. nelle ultime 11 ore ne ha pubblicato uno soltanto, quel… - vegastarsocial : #RobertaLanfranchi torna per il terzo anno consecutivo alla conduzione di #PaperissimaSprint! Da questa sera ogni d… - rwivkw : L'anno scorso il mercato chiuse lunedi 2 settembre ma domenica sera Rebic era già a Milano. Onestamente mi sembra d… - GianmarcoLotti : RT @bennygiardina: Ore 17.30, a #Catanzaro non si gioca: il @TrapaniCalcio è morto. #Trapani starà un anno senza calcio. L'ennesima figurac… - bieIsismo : RT @bennygiardina: Ore 17.30, a #Catanzaro non si gioca: il @TrapaniCalcio è morto. #Trapani starà un anno senza calcio. L'ennesima figurac… -

Ultime Notizie dalla rete : Ore anno Condominio, chi compra casa paga le spese arretrate dell’ex proprietario moroso Il Sole 24 ORE Covid, altri 14 casi: c'è uno studente di 16 anni. Rinviata un'altra partita

Ma vediamo il dettaglio fornito dalla Asl La situazione dalle ore 14 del giorno 3 ottobre alle ore 14 del giorno 4 ottobre 2020 relativa alla diffusione del COVID, evidenzia nella provincia di Arezzo ...

Ore 16.53 di un anno fa. Il ricordo degli agenti della Polizia Demenego e Rotta

Ore 16.53 di un anno fa. Alla stessa ora oggi il Questore Giuseppe Petronzi è sceso dal suo ufficio in strada, davanti alla Questura, in via Demenego e Rotta, e ha abbracciato virtualmente non ...

Ma vediamo il dettaglio fornito dalla Asl La situazione dalle ore 14 del giorno 3 ottobre alle ore 14 del giorno 4 ottobre 2020 relativa alla diffusione del COVID, evidenzia nella provincia di Arezzo ...Ore 16.53 di un anno fa. Alla stessa ora oggi il Questore Giuseppe Petronzi è sceso dal suo ufficio in strada, davanti alla Questura, in via Demenego e Rotta, e ha abbracciato virtualmente non ...