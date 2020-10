"Ora la prendo per le gambe e...". La frase choc di Zorzi al Gf Vip - (Di domenica 4 ottobre 2020) Francesca Galici Dopo l'ironia sul coming out di Garko e gli insulti a Lorella Cuccarini, Tommaso Zorzi usa parole violente contro Franceska Pepe: è rivolta sui social Tommaso Zorzi è uno dei personaggi più amati di questa edizione del Grande Fratello, siprattutto per l'ampio bacino di fan di cui godeva già prima di varcare la porta rossa. Giovane influencer con centinaia di migliaia di follower, il ragazzo sui social è molto seguito perché da alcuni è considerato un personaggio schietto e genuino, soprattutto perché lancia spesso shade contro altri personaggi noti. Questa sua peculiarità da un lato gli ha fruttato molti follower ma, dall'altra, gli ha generato molta antipatia, tanto che c'è chi non esita a considerarlo un hater, senza troppi complimenti. Nella Casa ha ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 4 ottobre 2020) Francesca Galici Dopo l'ironia sul coming out di Garko e gli insulti a Lorella Cuccarini, Tommasousa parole violente contro Franceska Pepe: è rivolta sui social Tommasoè uno dei personaggi più amati di questa edizione del Grande Fratello, siprattutto per l'ampio bacino di fan di cui godeva già prima di varcare la porta rossa. Giovane influencer con centinaia di migliaia di follower, il ragazzo sui social è molto seguito perché da alcuni è considerato un personaggio schietto e genuino, soprattutto perché lancia spesso shade contro altri personaggi noti. Questa sua peculiarità da un lato gli ha fruttato molti follower ma, dall'altra, gli ha generato molta antipatia, tanto che c'è chi non esita a considerarlo un hater, senza troppi complimenti. Nella Casa ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Ora prendo "Ora la prendo per le gambe e...". La frase choc di Zorzi al Gf Vip ilGiornale.it Redding: “Gap da Rea ampio, ma può ancora succedere di tutto”

prendo questa stagione come apprendimento, questo fine settimana ho imparato a correre in condizioni intermedie. Ma ora che troveremo una situazione simile, sapremo come affrontarla. Rea e ...

Calcio, Brescia d’assalto ma senza i ribelli. Ed è emergenza difesa

Parlare di big match alla seconda giornata è prematuro e anche fuorviante, ma c’è un perché se Dazn ha optato per Cittadella-Brescia (calcio d’inizio ore 21) quale competitor sul piccolo ...

