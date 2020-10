Maltempo Piemonte: grossa frana in Valle Bognanco, in corso la verifica di eventuali auto coinvolte (Di domenica 4 ottobre 2020) Nuova emergenza in Ossola (Vco): a causa del Maltempo una grossa frana si è staccata in Valle Bognanco, riversandosi sulla strada provinciale che sale da Domodossola. Sul posto il Soccorso alpino che sta verificando la presenza di eventuali auto coinvolte.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 4 ottobre 2020) Nuova emergenza in Ossola (Vco): a causa delunasi è staccata in, riversandosi sulla strada provinciale che sale da Domodossola. Sul posto il Socalpino che stando la presenza di.L'articolo Meteo Web.

TgrPiemonte : Maltempo in Piemonte. Crollato il ponte di Romagnano Sesia. Il presidente Mattarella ha telefonato al presidente de… - zaiapresidente : ?? Ho telefonato nel primo pomeriggio all'amico @Alberto_Cirio, presidente del Piemonte, per esprimergli la vicinanz… - emergenzavvf : #Maltempo #Piemonte, senza sosta le operazioni dei nostri Draghi di Torino e Bologna nel cuneese per il salvataggio… - paolocristallo : RT @paolocristallo: Hanno spostato il #Piemonte e la #ValledAosta e non ci dicono nulla ? #alluvione #maltempo - enzolepidi : RT @paolocristallo: Hanno spostato il #Piemonte e la #ValledAosta e non ci dicono nulla ? #alluvione #maltempo -