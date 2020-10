Maltempo, crollo del Ponte Lenzino: vertice in Prefettura a Piacenza (Di domenica 4 ottobre 2020) vertice in Prefettura a Piacenza nel tardo pomeriggio per fare il punto della situazione dopo il crollo di ieri pomeriggio del Ponte Lenzino, posto sulla Statale 45 nel comune di Corte Brugnatella (Pc), dopo il Maltempo che ha flagellato molte zone del nord Italia. Oltre al Prefetto di Piacenza, Daniela Lupo, erano presenti per la Regione gli assessori ai Trasporti, Andrea Corsini, e alla Protezione civile, Irene Priolo, oltre al presidente della Provincia di Piacenza Patrizia Barbieri e ad alcuni Sindaci del territorio. ‘Verrà realizzato un Ponte provvisorio, a monte dell’attuale manufatto crollato, in circa 5/6 mesi- spiega l’assessore Corsini- Nel frattempo, sarà garantita una ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 4 ottobre 2020)innel tardo pomeriggio per fare il punto della situazione dopo ildi ieri pomeriggio del, posto sulla Statale 45 nel comune di Corte Brugnatella (Pc), dopo ilche ha flagellato molte zone del nord Italia. Oltre al Prefetto di, Daniela Lupo, erano presenti per la Regione gli assessori ai Trasporti, Andrea Corsini, e alla Protezione civile, Irene Priolo, oltre al presidente della Provincia diPatrizia Barbieri e ad alcuni Sindaci del territorio. ‘Verrà realizzato unprovvisorio, a monte dell’attuale manufatto crollato, in circa 5/6 mesi- spiega l’assessore Corsini- Nel frattempo, sarà garantita una ...

Ponti crollati e ingenti danni, comuni isolati. In poche ore sabato è caduta la pioggia di sei mesi, talmente tanta da battere un record che resisteva addirittura dal 1958. E’ eccezionale l’ondata di ...

Disastro sul Nord Ovest, sul Tenda caduta la pioggia di sei mesi. La strada è crollata sul versante francese e il cuneese, con Limone in testa, è la zona più colpita ...

