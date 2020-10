Legnano: no alla trasfusione, una questione di fede. Riabilitati i genitori (Di domenica 4 ottobre 2020) Milano, 4 ottobre 2020 - Si erano opposti a una trasfusione di sangue sulla figlia di dieci mesi, caduta in casa e ricoverata all'ospedale di Legnano per essere sottoposta a un delicato intervento ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 4 ottobre 2020) Milano, 4 ottobre 2020 - Si erano opposti a unadi sangue sulla figlia di dieci mesi, caduta in casa e ricoverata all'ospedale diper essere sottoposta a un delicato intervento ...

SettenewsWeb : Si è chiuso nelle scorse ore il primo screening di massa della “Fase 2” su tutti i lavoratori della casa di riposo… - AnsaLombardia : Legnano; Toia, presidio legalità in ex Tribunale. 'La lotta alla criminalità organizzata è centrale' | #ANSA - zazoomblog : Legnano alla rsa SantErasmo negativi tutti gli operatori - #Legnano #SantErasmo #negativi #tutti - lucadon82 : RT @donelli1911: Grazie a #Parrocchia #SanMagno per questo bellissimo #video, girato nei primi giorni di Settembre, a conclusione dei lavor… -

Ultime Notizie dalla rete : Legnano alla Legnano: no alla trasfusione, una questione di fede. Riabilitati i genitori Il Giorno La Misericordia inaugura 4 mezzi

Il programma prevede alle 11.30 la celebrazione della messa nel santuario di Santa Verdiana, al termine della quale saranno benedetti i nuovi mezzi oltre a due opere in terracotta e legno raffiguranti ...

I cristalli di Vangi per lo scrigno di Botta

Queste due opere – come anticipato ieri – partiranno per la chiesa coreana assieme all’imponente Cristo intagliato e dipinto su legno di ontano ... unica per le tecnologie impegnate, oltre alla ...

Il programma prevede alle 11.30 la celebrazione della messa nel santuario di Santa Verdiana, al termine della quale saranno benedetti i nuovi mezzi oltre a due opere in terracotta e legno raffiguranti ...Queste due opere – come anticipato ieri – partiranno per la chiesa coreana assieme all’imponente Cristo intagliato e dipinto su legno di ontano ... unica per le tecnologie impegnate, oltre alla ...