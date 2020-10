Lazio-Inter 1-1, vincono Parma e Benevento (Di lunedì 5 ottobre 2020) Finisce 1-1 la sfida dell'Olimpico tra Lazio e Inter, valida per la terza giornata di Serie A. I nerazzurri passano in vantaggio grazie a un destro di Lautaro Martinez nel primo tempo, ma vengono raggiunti nella ripresa dal colpo di testa di Milinkovic-Savic. Finale teso con le squadre che chiudono in dieci per le espulsioni di Immobile prima e Sensi poi, entrambi per delle "manate" di reazione.Con un gol di Kurtic dopo 30" il Parma batte 1-0 il Verona al Tardini e conquista i primi punti in campionato. Primo stop per la squadra di Juric. Dopo l'avvio fulmineo i padroni di casa lasciano l'iniziativa agli ospiti che vanno vicinissimi al pareggio al 22': Pezzella di testa salva sulla linea il tiro di Faraoni. Sul finire del tempo il Parma sfiora il raddoppio. Nella ripresa chance per Favilli poi Sepe blocca il colpo di ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 5 ottobre 2020) Finisce 1-1 la sfida dell'Olimpico tra, valida per la terza giornata di Serie A. I nerazzurri passano in vantaggio grazie a un destro di Lautaro Martinez nel primo tempo, ma vengono raggiunti nella ripresa dal colpo di testa di Milinkovic-Savic. Finale teso con le squadre che chiudono in dieci per le espulsioni di Immobile prima e Sensi poi, entrambi per delle "manate" di reazione.Con un gol di Kurtic dopo 30" ilbatte 1-0 il Verona al Tardini e conquista i primi punti in campionato. Primo stop per la squadra di Juric. Dopo l'avvio fulmineo i padroni di casa lasciano l'iniziativa agli ospiti che vanno vicinissimi al pareggio al 22': Pezzella di testa salva sulla linea il tiro di Faraoni. Sul finire del tempo ilsfiora il raddoppio. Nella ripresa chance per Favilli poi Sepe blocca il colpo di ...

