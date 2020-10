Lazio-Inter 1-1: highlights, voti e tabellino (Di domenica 4 ottobre 2020) Si è concluso il big match tra Lazio e Inter. Allo Stadio Olimpico, le due squadre si sono date battaglia e tornano a casa con un pareggio: highlights, voti e tabellino È una delle partite più attese dell’anno quella tra Lazio e Inter. Le due squadre, protagoniste di una grandiosa stagione l’anno scorso, sono chiamate … L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di domenica 4 ottobre 2020) Si è concluso il big match tra. Allo Stadio Olimpico, le due squadre si sono date battaglia e tornano a casa con un pareggio:È una delle partite più attese dell’anno quella tra. Le due squadre, protagoniste di una grandiosa stagione l’anno scorso, sono chiamate … L'articolo proviene da .

Inter : ?? | THROWBACK 5? reti nerazzurre in casa della Lazio ?? SPOILER ALERT: contiene QUEL gol di Matias @vecino...… - Inter : ?? | CONFERENZA Le parole di mister Antonio Conte alla vigilia di #LazioInter ?? - Gazzetta_it : #Inter, #Conte può sorridere: #Vidal recuperato per la #Lazio. E Zhang carica la squadra #SerieA - orsininews_ : SERIE A, LAZIO - INTER: ALL'OLIMPICO FINISCE 1-1! 30' LAUTARO, 55' SAVIC - tdmnm68 : RT @Inter: ?? | FINALE Gara combattuta all'Olimpico, un punto a testa per Lazio e Inter ? #LazioInter 1?-1? ?? #Lautaro ?? Milinkovic-S… -