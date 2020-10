L'Asl ferma il Napoli. La Juve: si gioca (Di domenica 4 ottobre 2020) Matteo Basile Franco Ordine Due positivi tra gli azzurri, protocollo Uefa aggirato. I bianconeri: "Noi in campo" Il Coronavirus scende in campo e dopo nemmeno tre giornate mette già a rischio il campionato di serie A. Il big match tra Juventus e Napoli previsto per questa sera non si giocherà. La Asl di Napoli ha infatti bloccato la trasferta a Torino mentre la squadra stava raggiungendo l'aeroporto di Capodichino. La decisione delle autorità sanitarie è stata presa dopo che il terzo giro di tamponi a cui sono stati sottoposti calciatori e staff del Napoli, a seguito della gara di settimana scorsa contro il Genoa che ha registrato oltre 20 positivi, ha evidenziato che Elmas, dopo Zielinski e un membro dello staff sono risultati positivi al Covid. Secondo il ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 4 ottobre 2020) Matteo Basile Franco Ordine Due positivi tra gli azzurri, protocollo Uefa aggirato. I bianconeri: "Noi in campo" Il Coronavirus scende in campo e dopo nemmeno tre giornate mette già a rischio il campionato di serie A. Il big match trantus eprevisto per questa sera non si giocherà. La Asl diha infatti bloccato la trasferta a Torino mentre la squadra stava raggiungendo l'aeroporto di Capodichino. La decisione delle autorità sanitarie è stata presa dopo che il terzo giro di tamponi a cui sono stati sottoposti calciatori e staff del, a seguito della gara di settimana scorsa contro il Genoa che ha registrato oltre 20 positivi, ha evidenziato che Elmas, dopo Zielinski e un membro dello staff sono risultati positivi al Covid. Secondo il ...

