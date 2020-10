Juventus-Napoli, è caos: indebite pressioni sull’Als per non giocare (Di domenica 4 ottobre 2020) Juventus-Napoli si gioca o no? Regna ancora l'incertezza sulla sfida che dovrebbe andare in scena questa sera per la terza giornata di Serie A. Nelle scorse ore l'Asl campana ha vietato la partenza del club partenopeo per Torino per via dei contagi di coronavirus riscontrati prima con Zielinski e poi per Elmas. A sua volta, la Vecchia Signora ha risposto che si presenterà regolarmente in campo per giocare. Il Napoli, dal canto suo, ha rispedito i calciatori ai propri domicili. Una situazione che deve trovare al più presto una soluzione ma in molti stanno anche ipotizzando che sotto la decisione dell'Asl si possa nascondere una "pressione" da parte del club azzurro ed in particolare dovuta all'amicizia tra De Laurentiis e De Luca, Governatore della Campania.Juventus-Napoli: ... Leggi su itasportpress (Di domenica 4 ottobre 2020)si gioca o no? Regna ancora l'incertezza sulla sfida che dovrebbe andare in scena questa sera per la terza giornata di Serie A. Nelle scorse ore l'Asl campana ha vietato la partenza del club partenopeo per Torino per via dei contagi di coronavirus riscontrati prima con Zielinski e poi per Elmas. A sua volta, la Vecchia Signora ha risposto che si presenterà regolarmente in campo per. Il, dal canto suo, ha rispedito i calciatori ai propri domicili. Una situazione che deve trovare al più presto una soluzione ma in molti stanno anche ipotizzando che sotto la decisione dell'Asl si possa nascondere una "pressione" da parte del club azzurro ed in particolare dovuta all'amicizia tra De Laurentiis e De Luca, Governatore della Campania.: ...

