Il Napoli non parte per Torino, ma per la Lega si gioca (Di domenica 4 ottobre 2020) AGI ​ La partita Juventus-Napoli si può giocare. L'ufficialità arriva con una nota della Lega Serie A che sottolinea come il protocollo adottato in questi casi preveda "regole certe e non derogabili, che consentono la disputa delle partite di campionato pur in caso di positività, schierando i calciatori risultati negativi agli esami effettuati e refertati nei tempi previsti dalle autorità sanitarie". Ieri, infatti, la Asl di Napoli ha bloccato la partenza dei partenopei alla volta di Torino dopo le positività di Zielinski ed Elmas, ma la Lega chiarisce che "la nota della Asl campana si è limitata a notificare il provvedimento ordinario di isolamento fiduciario nei ... Leggi su agi (Di domenica 4 ottobre 2020) AGI ​ La partita Juventus-si puòre. L'ufficialità arriva con una nota dellaSerie A che sottolinea come il protocollo adottato in questi casi preveda "regole certe e non derogabili, che consentono la disputa delle partite di campionato pur in caso di positività, schierando i calciatori risultati negativi agli esami effettuati e refertati nei tempi previsti dalle autorità sanitarie". Ieri, infatti, la Asl diha bloccato lanza deinopei alla volta didopo le positività di Zielinski ed Elmas, ma lachiarisce che "la nota della Asl campana si è limitata a notificare il provvedimento ordinario di isolamento fiduciario nei ...

realvarriale : All'ospedale Cotugno di Napoli non ci sono più posti per accogliere i contagiati Covid e qui c'è chi chiede il 3-0… - capuanogio : Da quanto sta emergendo, la scelta di non partire per Torino è del #Napoli. Non dell’ASL Napoli 2 Nord #JuveNapoli - AleAntinelli : 22 casi spalmati in una settimana al #Genoa. 2 casi nel Napoli 2 nella Juve. Giocatori in isolamento alla vigilia .… - vikthor1997 : @SteMariotto @PieroLadisa Come fate a non capire che sono diverse le situazioni? Nel napoli ora ci sono 2 positivi… - NonSoloJuve : Ho un sogno: che su questo spazioso Boeing737 decollato da poco da Napoli con destinazione sconosciuta, ci fosse ve… -