Giacomo Urtis | il re del botox nei guai | ecco perché rischia il processo

(Di domenica 4 ottobre 2020)è finito nel mirino della Procura perché avrebbe usato tecniche particolari per il trapianto dei capelli senza autorizzazione a trattare sangue. Ora che è stata chiusa l’inchiesta aperta dopo un controllo del Nas dei Carabinieri, la situazione si fa delicata per. Il “re del”, chirurgo dei vip ma anche uomo … L'articolo, il re delneiperchéilè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

BISLACCO3 : RT @Fanclub_dUrso: Questa sera a @LiveNoneladUrso: - Nuove rivelazioni sulla love story tra Gabriel Garko e Adua Del Vesco con i finti scoo… - Carmelona5 : RT @Fanclub_dUrso: Questa sera a @LiveNoneladUrso: - Nuove rivelazioni sulla love story tra Gabriel Garko e Adua Del Vesco con i finti scoo… - Fanclub_dUrso : Questa sera a @LiveNoneladUrso: - Nuove rivelazioni sulla love story tra Gabriel Garko e Adua Del Vesco con i finti… - durso_club : RT @Ifederik1: E poi: Garko/Adua - Parla l'ideatore dei 'finti gossip' ?? Giacomo Urtis, il chirurgo dei vip rischia il processo????? Fede… - Ifederik1 : E poi: Garko/Adua - Parla l'ideatore dei 'finti gossip' ?? Giacomo Urtis, il chirurgo dei vip rischia il processo… -

Ultime Notizie dalla rete : Giacomo Urtis

ViaggiNews.com

Live Non è la d'Urso, anticipazioni e ospiti 4 ottobre: Enrico Lucherini in studio? Esclusive choc su Elisabetta Gregoraci e nuove rivelazioni ...Chi animerà la puntata di Live Non è la d’Urso? Tra l’altro per Barbara la domenica è una giornata molto impegnativa, dato che va in onda anche con Domenica Live nel tardo pomeriggio di Canale 5, dopo ...