Decreto sicurezza, ecco la «norma Willy»: punizioni più severe per i violenti (Di domenica 4 ottobre 2020) A quattro settimane dal brutale omicidio di Willy Monteiro, il governo italiano prova ad arginare l'escalation di violenza con un inasprimento delle pene per determinati comportamenti. Secondo le ultime da Palazzo Chigi, infatti, i ministri Alfonso Bonafede e Luciana Lamorgese si apprestano ad introdurre nel decreto sicurezza sanzioni più severe per il reato di rissa e il Daspo dai locali pubblici e di intrattenimento.

