«De Laurentiis voleva il rinvio ma la Juve rispetta le regole»

(Di domenica 4 ottobre 2020) “Demi ha scritto un messaggio. Ho risposto che lantus come sempre si attiene ai regolamenti. Il messaggio era rimandiamo la partita, ma da parte mia abbiamo i regolamenti e delle norme che ci dicono come comportarci”. Lo ha detto il presidente dellantus Andrea Agnelli, intervistato da Sky. “C’è un protocollo della … L'articolo «Deilma lale» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

I giocatori della Juve sono arrivati sotto la pioggia all'Allianza Stadium in pullman, come se fosse una normale partita di campionato. Il programma della domenica dei bianconeri non è cambiato, ...Allo Stadium ha parlato ai microfoni di Sky il presidente della Juve, Andrea Agnelli: «Se ho sentito De Laurentiis? Mi ha mandato un messaggio ... Asl avrebbe emesso quel comunicato. Se interviene, ...