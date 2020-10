Come risolvere i problemi di batteria su iPhone con iOS 14

Leggi su pantareinews

(Di domenica 4 ottobre 2020) L’aggiornamento ad iOS 14 ha portato diverse novità sui dispositivi Apple, ma ha anche portatodisu.Apple ha realizzato una pagina di supporto per elencare le problematiche erisolverle, purtroppo in modo non proprio immediato.Se di recente hai notato che il tuosembra subire un enorme consumo delladopo l’aggiornamento a iOS 14, sappi che non sei il solo. E stai tranquillo, c’è un modo per risolverlo, ma richiede pazienza.installare iOS 14 e iPadOS 14 sue iPaddisucon iOS 14Negli ultimi giorni, alcuni utenti Apple hanno riferito che ...