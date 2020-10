Cagliari | Di Francesco | «Bravi su certe cose | su altre…» – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Eusebio Di, tecnico del, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l’Atalanta. Le sue parole Eusebio Diha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l’Atalanta. Le sue parole. «Abbiamo fatto sicuramente bene nei primi 25′, abbiamo ribattuto colpo su colpo e abbiamo tenuto testa all’Atalanta. Appena abbiamo allentato la tensione, loro ne hanno approfittato. Abbiamo affrontato una squadra forte, dovevamo essere messi meglio in campo. Abbiamo affrontato una squadra che conosce determinati meccanismi. Abbiamo alternato dellebuone a delleda rivedere». Leggi su Calcionews24.com