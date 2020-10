Anna Ascione torna a parlare di Gennaro: ”Mi ha umiliata e infangata” (Di domenica 4 ottobre 2020) Anna e Gennaro sono stati una coppia che ha deciso di affrontare il viaggio nei sentimenti nella nuova edizione di Temptation Island. Nonostante lui le avesse chiesto di sposarlo ricevendo un no come risposta, il loro obiettivo era quello di dare una svolta alla loro relazione che già da tempo sembrava non funzionare più. Dopo varie accuse da parte di tutti e due si sono visti al falò di confronto anticipato dove hanno deciso d’uscire da soli. Gennaro dal suo canto è tornato sui suoi passi per chiedergli di riprovarci, ma Anna troppo scossa dalle sue parole lo ha lasciato definitivamente. Così, intervistata dal magazine di Uomini e Donne ha chiarito vari punti esprimendo la sua versione e le sue emozioni riguardo la sua ormai finita relazione di sei ... Leggi su giornal (Di domenica 4 ottobre 2020)sono stati una coppia che ha deciso di affrontare il viaggio nei sentimenti nella nuova edizione di Temptation Island. Nonostante lui le avesse chiesto di sposarlo ricevendo un no come risposta, il loro obiettivo era quello di dare una svolta alla loro relazione che già da tempo sembrava non funzionare più. Dopo varie accuse da parte di tutti e due si sono visti al falò di confronto anticipato dove hanno deciso d’uscire da soli.dal suo canto èto sui suoi passi per chiedergli di riprovarci, matroppo scossa dalle sue parole lo ha lasciato definitivamente. Così, intervistata dal magazine di Uomini e Donne ha chiarito vari punti esprimendo la sua versione e le sue emozioni riguardo la sua ormai finita relazione di sei ...

