Vittoria Schisano: Ballando 3 ottobre 2020 (video e gallery) (Di sabato 3 ottobre 2020) La terza puntata di Ballando con le Stelle 2020 di stasera, 3 ottobre, in onda su Rai1, ha mostrato anche la coppia formata dall’attrice Vittoria Schisano e dal ballerino Marco De Angelis, new entry del programma, che ha già ballato però nello stesso format all’estero. La coppia ha ballato una Rumba sulle note della canzone Quello che le donne non dicono, di Fiorella Mannoia. Vittoria Schisano: i voti a Ballando La coppia è stata giudicata dalla giuria – separata dal plexiglas – formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Anche stasera la Schisano ha ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 3 ottobre 2020) La terza puntata dicon le Stelledi stasera, 3, in onda su Rai1, ha mostrato anche la coppia formata dall’attricee dal ballerino Marco De Angelis, new entry del programma, che ha già ballato però nello stesso format all’estero. La coppia ha ballato una Rumba sulle note della canzone Quello che le donne non dicono, di Fiorella Mannoia.: i voti aLa coppia è stata giudicata dalla giuria – separata dal plexiglas – formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Anche stasera laha ...

weblicitynet : Ma basta! state cercando per forza il casino per fare ascolti? Trovo tutto questo fastidioso, prima date del buffon… - francy847 : Vorrei avere il fisico di vittoria schisano ?? - ZeusMega : Vittoria Schisano è bravissima! Ha tanto entusiasmo e determinazione, tra i miei preferiti di questa edizione! #BallandoConLeStelle - arual812 : RT @Trash___Boy: Vittoria Schisano si giocherà la vittoria con Elisa Isoardi e Paolo Conticini. #BallandoConLeStelle - supereroetv : #ballandoconlestelle Vittoria Schisano ci stava benissimo come concorrente del #Gfvip spero nella prox edizione -