Settecamini | rinvenuti 4 mezzi industriali rubati all’interno di un capannone FOTO

(Di sabato 3 ottobre 2020). Al termine di un’attività info-investigativa, i Carabinieri della Compagnia di Tivoli, con la collaborazione della Compagnia Carabinieri di Roma Montesacro, hanno denunciato in stato di libertà un 54enne romano per ricettazione. Le scorse notti, dopo diverse denunce di furti di, i Carabinieri hanno avviato delle attività di ricerca, che hanno portato al recupero di 4all’interno di undi via Sant’Alessandro, risultato in uso al 54enne. I militari hanno accertato che i malfattori, le nottate precedenti al ritrovamento, hanno approfittato di alcuni cantieri stradali, dove hanno rubato 2 escavatori e 1 trattore industriale, il cui valore commerciale è pari a circa 300 mila euro, caricandoli su un camion rimorchio, ...