Serie A, Sassuolo-Crotone 4-1: Caputo e Berardi trascinano i neroverdi, terzo k.o. per i calabresi (Di sabato 3 ottobre 2020) Il Sassuolo continua a macinare prestazioni e reti: 4-1 al Crotone che trova la terza sconfitta in altrettante gare.I neroverdi si prendono al momento la vetta della classifica con 7 punti totalizzati, grande protagonista della gara il solito Ciccio Caputo autore di una doppietta. I calabresi dalla loro parte hanno creato diverse occasioni da rete e a più riprese hanno dimostrato di crederci, troppo fragile la fase difensiva. Ad aprire la gara ci ha pensato una rete di Domenico Berardi che al 19' ha beffato Cordaz con un mancino dal limite dell'area su assist di Defrel. Il pari dei pitagorici porta la firma di Simy che a inizio ripresa trasforma un calcio di rigore, tiro dagli undici metri che viene concesso qualche minuto dopo anche al Sassuolo che realizza con ... Leggi su mediagol (Di sabato 3 ottobre 2020) Ilcontinua a macinare prestazioni e reti: 4-1 alche trova la terza sconfitta in altrettante gare.Isi prendono al momento la vetta della classifica con 7 punti totalizzati, grande protagonista della gara il solito Ciccioautore di una doppietta. Idalla loro parte hanno creato diverse occasioni da rete e a più riprese hanno dimostrato di crederci, troppo fragile la fase difensiva. Ad aprire la gara ci ha pensato una rete di Domenicoche al 19' ha beffato Cordaz con un mancino dal limite dell'area su assist di Defrel. Il pari dei pitagorici porta la firma di Simy che a inizio ripresa trasforma un calcio di rigore, tiro dagli undici metri che viene concesso qualche minuto dopo anche alche realizza con ...

Gazzetta_it : Gol! Sassuolo - Crotone 2-1, rete di Caputo F. (SAS) - SportRepubblica : Diretta Sassuolo-Crotone 4-1, Locatelli chiude il conto - redazioneDNP : Impresa del @SassuoloUS : @ACF_Womens sconfitta 3-1 e primo posto momentaneo in classifica ?????? - sportli26181512 : Sassuolo, altro poker e De Zerbi primo per un giorno! Crotone k.o.: Sassuolo, altro poker e De Zerbi primo per un g… - TopMercato : ? Serie A : Sassuolo s'impose largement -